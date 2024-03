A Emart está localizada na Av. Rui Barbosa, 780, Centro da cidade - Foto: Ilustração

Publicado 11/03/2024 11:31

Macaé - A Escola Municipal de Artes Maria José Guedes (Emart), vinculada à Secretaria de Cultura de Macaé, anunciou a abertura de 226 vagas para o Curso Livre em Teatro. O processo seletivo, regido pelo Edital nº 2024.1, recebe inscrições até quarta-feira (13). O formulário para inscrição está disponível no Portal da Prefeitura.

O Curso Livre em Teatro da Emart tem como propostas principais trabalhar expressão corporal e vocal, interpretação de textos literários, desenvolvimento de criatividade, imaginação, musicalidade, além de aprimorar o trabalho em grupo e a relação do aluno com o espaço. Com duração de 8 meses, o curso é dividido em dois módulos, com aulas semanais.

Há 190 vagas disponíveis para as turmas infantil (9 a 12 anos) e adolescentes (13 a 16), destinadas a alunos matriculados a partir do 3º ano do Ensino Fundamental. Para as turmas de adultos (a partir de 17 anos), são ofertadas 60 vagas.

A primeira lista de convocação para entrevistas será divulgada até sexta-feira (15) no Portal da Prefeitura. As entrevistas ocorrerão a partir de segunda-feira (18), e as matrículas deverão ser efetivadas de 25 a 27 deste mês. As aulas têm previsão de início em 1º de abril.

A ordem de inscrição e o número de vagas determinarão a entrevista com a banca avaliadora. Turma e turno são escolhidos no momento da inscrição, enquanto os demais inscritos formarão um cadastro de reserva, podendo ser convocados em caso de vagas disponíveis até um mês após o início das aulas. O edital tem validade de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Para mais informações, acesse o Portal da Prefeitura ou entre em contato pelo telefone (22) 99207-8248. A Emart está localizada na Av. Rui Barbosa, 780, Centro da cidade.