Encontro acontece de forma presencial na ACIM, localizada no CalçadãoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 12/03/2024 11:17

Macaé - Nesta quarta-feira (13), das 14h às 16h, o Sebrae, em parceria com a Prefeitura de Macaé, realiza a primeira edição da palestra "Como se tornar um MEI?". O encontro acontece de forma presencial na ACIM, localizada no Centro da cidade. A inscrição pode ser feita online através do link: Inscrições MEI.

A palestra visa orientar os futuros empreendedores sobre os direitos e deveres ao se tornar um Microempreendedor Individual (MEI), destacando o MEI como um meio de formalização e estímulo ao empreendedorismo. Aqueles que já atuam como microempreendedores individuais também são bem-vindos.

A participação no evento é fundamental para aqueles que desejam solicitar a formalização junto à Casa do Empreendedor, órgão da Prefeitura vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Ao aderir ao MEI, o empreendedor passa a usufruir de benefícios relacionados à Previdência Social, obtém um CNPJ próprio e pode emitir notas fiscais. Um dos requisitos para se enquadrar como MEI é ter um faturamento que não ultrapasse R$ 81 mil por ano.