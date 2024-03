Ambos foram levados para a delegacia e irão agora para um presídio - Foto: Divulgação

Publicado 12/03/2024 15:25

Macaé - Agentes do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) de Macaé realizaram duas prisões durante abordagens que reforçam a atuação eficaz na segurança pública. No primeiro caso, a ação ocorreu nas proximidades do Hospital Público de Macaé (HPM), onde um homem portador de cinco mandados de prisão foi detido enquanto transitava em uma motocicleta.

O segundo episódio teve lugar próximo à Prefeitura, onde, ao abordarem uma pickup, na segunda-feira (11), os agentes identificaram um indivíduo procurado pela justiça pelo crime de violência doméstica contra uma mulher.



Ambos os detidos foram encaminhados para a delegacia e, posteriormente, serão transferidos para um presídio, cumprindo assim as determinações legais relacionadas aos mandados de prisão. A ação enérgica dos agentes demonstra o comprometimento das forças de segurança em coibir a criminalidade e garantir a tranquilidade da população local.