As inscrições podem ser feitas através do link disponível no perfil do Instagram

Publicado 12/03/2024 14:45 | Atualizado 12/03/2024 14:52

Macaé - A Secretaria de Políticas para as Mulheres realizará na tarde da próxima quinta-feira (14), às 14h, um Cine Debate em sua sede, abordando o relevante tema da violência obstétrica. O evento incluirá a exibição de filmes seguida por uma roda de conversa, que contará com a presença de Lívia Sá, enfermeira e consultora internacional em amamentação, e Elaine Menezes, enfermeira obstetra, coordenadora da associação de doulas do RJ e conselheira do COMDIM.

As inscrições podem ser feitas através do link disponível no perfil do Instagram @secretariadamulhermacae. Uma oportunidade única para a comunidade participar, aprender e discutir questões relacionadas à violência obstétrica, promovendo a conscientização e o fortalecimento das mulheres.