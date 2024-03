Os cursos serão realizados na sede da Emart, Avenida Rui Barbosa, 780, no Centro da cidade - Foto: Ilustração

Os cursos serão realizados na sede da Emart, Avenida Rui Barbosa, 780, no Centro da cidadeFoto: Ilustração

Publicado 16/03/2024 07:29

Macaé - A Escola Municipal de Artes Maria José Guedes (Emart) de Macaé lançará na próxima segunda-feira (18) três novos editais para cursos de música: Curso Básico de Música (instrumentos), Iniciação Musical Infantil e Curso Preparatório em Teoria Musical. As inscrições serão feitas de forma remota através do Portal da Prefeitura de Macaé.



O Curso Básico de Música oferecerá 47 vagas para estudo gratuito de trombone (7), saxofone (6), clarinete (6), percussão (8) e baixo (11). Os candidatos, com idade mínima de 14 anos, poderão optar por um instrumento. Os primeiros inscritos passarão por uma entrevista presencial, agendada via e-mail, para avaliação. O curso tem duração de dois anos e inclui aulas de Iniciação Musical e Percepção Musical. Os não convocados ficarão em cadastro reserva.



O Curso de Iniciação Musical Infantil terá 10 vagas destinadas à musicalização com flauta doce para crianças de 7 a 10 anos. A classificação será por ordem de inscrição, sem entrevista. Além disso, serão abertas 30 vagas para o Curso Preparatório em Teoria Musical (Pré-Técnico), voltado para quem deseja realizar a prova teórica para o Curso Técnico em Música.



Para o Pré-Técnico, os candidatos devem ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio, ter conhecimento básico em leitura de partitura e tocar um instrumento ou ter experiência em canto. A classificação será por ordem de inscrição, sem entrevista. As aulas, ministradas pelo professor Fred Cnop, acontecerão na sede da Emart, com carga horária de 16 horas, no segundo andar, às segundas-feiras, das 17h20 às 18h20.



Os cursos serão realizados na Avenida Rui Barbosa, 780, Centro de Macaé. A Emart é vinculada à Secretaria de Cultura do município.