Medida é mais uma das que estão sendo adotadas para aprimorar a qualidade do ensino público de Macaé Foto: Divulgação

Publicado 15/03/2024 10:15

Macaé - Poder aprender brincando é uma das premissas das mesas interativas, um equipamento dotado de aplicativos de fácil interação que chega às escolas municipais para enriquecer a prática pedagógica. Além de introduzir o uso de novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, essa ferramenta promove a inclusão digital dos alunos, estimulando a criatividade, o raciocínio lógico e até mesmo a coordenação motora.

Essa medida representa mais um avanço na busca pela excelência do ensino público em Macaé, que ganha destaque neste dia 15 de março, comemorado como o Dia da Escola.

"A instalação de ar-condicionado em todas as salas, a implementação das mesas interativas, lousas eletrônicas, maletas de livros, são ações que visam fortalecer o vínculo dos alunos com o ambiente escolar e tornar a experiência de aprendizado cada vez mais prazerosa", afirmou a secretária de Educação, Leandra Lopes.

As mesas, que contam com conexão wifi, trazem tecnologia e inovação para o dia a dia dos alunos, possibilitando o desenvolvimento de novas habilidades.

"É extremamente importante essa oferta de novos recursos e ferramentas para impulsionar a interação dos alunos com o mundo digital e virtual. Além disso, possibilita a inclusão de novos conteúdos preparados pela própria rede, contribuindo ainda mais para o aprendizado, especialmente no universo da robótica", destaca Luemy Ávila, do Programa #Inovareaprender e Designer Educacional.

A novidade já encantou alunos como Bárbara Nunes, estudante da Escola Municipal Eda Daflon. "Está sendo muito divertido. Já explorei vários jogos, e um dos meus favoritos é sobre coleta seletiva", revela.

Na escola, as atividades são conduzidas pela professora de Robótica, Gilmara Santos, que destaca os benefícios da ferramenta. "É mais uma oportunidade para os alunos integrarem o conhecimento, além de auxiliar no desenvolvimento do pensamento computacional", explica.

As mesas interativas são direcionadas para alunos de até 10 anos de idade e oferecem também atividades inclusivas, contribuindo para o trabalho desenvolvido nas salas de recursos com os alunos com necessidades especiais, como ressalta a diretora do Eda Daflon, Rosely Dal Bello. "Para nós, é extremamente valioso contar com essa ferramenta, especialmente por possibilitar que os alunos, incluindo aqueles atendidos pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE), avancem em seu aprendizado nessa era digital, ampliando também as oportunidades de trabalho para os profissionais desta área", conclui.