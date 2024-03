Provas do processo seletivo serão aplicadas em dois locais - Foto: Ilustração

Publicado 16/03/2024 07:40

Macaé - No próximo domingo (17), os candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Educação em Macaé terão seus locais de prova disponibilizados. A Comissão responsável pelo PSS divulgou os endereços onde serão realizados os exames, que acontecerão em dois turnos.

Para os candidatos que concorrem à função de Auxiliar de Serviços Escolares, as provas serão realizadas em dois locais durante a manhã. O teste, com duração de três horas, terá início às 9h e ocorrerá na Escola Estadual Luiz Reid e na Cidade Universitária.

Já os inscritos nas demais funções, como Professor, Fonoaudiólogo e Nutricionista, realizarão suas provas na Cidade Universitária, no período da tarde, com início às 14h e término às 17h.

É fundamental que os candidatos compareçam aos locais determinados com pelo menos uma hora de antecedência, munidos de caneta esferográfica azul ou preta e documento de identificação original. O acesso à sala de prova após o horário estipulado não será permitido.

Os documentos válidos para identificação incluem RG, carteira expedida pelos Comandos Militares, passaporte brasileiro, carteira de trabalho e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com foto, entre outros.

Após uma hora do início da prova, os candidatos poderão deixar a sala somente com autorização do fiscal. O gabarito estará disponível no site oficial no mesmo dia, a partir das 18h, enquanto o resultado final será divulgado no dia 28 de março, com previsão de início do contrato para 1º de abril.

O PSS reserva 10% das vagas para candidatos com deficiência e 20% para candidatos afrodescendentes, conforme estabelecido no edital.