Publicado 16/03/2024 07:34 | Atualizado 16/03/2024 07:34

Macaé - Em uma iniciativa conjunta da Prefeitura de Macaé e do Governo do Estado, por meio da Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), foi realizado um monitoramento de barco para coibir a pesca predatória na Lagoa de Imboassica. A ação contou com o apoio da Guarda Ambiental e resultou na apreensão de duas tarrafas com malhas de 35mm, inferiores ao permitido por lei.



O coordenador de Ambiente, Fernando Barreto, liderou a fiscalização e ressaltou que a preservação da lagoa é uma prioridade. A população pode contribuir denunciando crimes ambientais pelo telefone (22) 99701.9770, da Guarda Ambiental, ou pelo e-mail: sema@macae.rj.gov.br, com garantia de anonimato.

Na placa recolocada na entrada da lagoa, são destacadas as proibições referentes à pesca predatória, conforme a legislação vigente. As penalidades para quem descumprir as regulamentações estão de acordo com a Lei Estadual nº 3.467/2000 e a Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/1998.



A Secretaria Municipal de Mobilidade realizou a reinstalação da placa, localizada em uma área de grande movimento, para conscientizar os frequentadores sobre as restrições à pesca na lagoa. Operações de fiscalização integradas são realizadas regularmente para coibir práticas predatórias e garantir a preservação do ecossistema aquático.



A pesca predatória representa uma ameaça à sustentabilidade dos recursos naturais, causando danos irreparáveis aos ecossistemas aquáticos. Ações de conscientização e monitoramento são essenciais para evitar a exaustão das populações de peixes e a deterioração da qualidade da água.



