Jovens referenciados no CREAS participam de visita técnica à Petrobras - Foto: Divulgação

Jovens referenciados no CREAS participam de visita técnica à Petrobras Foto: Divulgação

Publicado 18/03/2024 17:53

Macaé - Quinze adolescentes acompanhados pelos setores da Secretaria de Desenvolvimento Social de Macaé, em situação de trabalho infantil, participaram de uma visita técnica à Petrobras nesta semana. A atividade, promovida pela Comissão Intersetorial para o Enfrentamento do Trabalho Infantil (PETI), em parceria com o setor de Responsabilidade Social da estatal, teve como objetivo proporcionar uma visão abrangente do mercado de trabalho, especialmente no setor offshore, e promover a conscientização sobre direitos humanos e evolução pessoal.

Segundo a coordenadora do PETI, Carolina Jorge, a visita foi uma oportunidade valiosa para os jovens conhecerem de perto o funcionamento de uma empresa de grande porte, como a Petrobras, e refletirem sobre suas perspectivas profissionais. Carolina destacou o interesse demonstrado pelas participantes femininas sobre a atuação das mulheres no mercado offshore, ressaltando a importância da experiência para o desenvolvimento pessoal e profissional dos adolescentes.

Durante a visita, foram abordados temas como direitos humanos, mercado de trabalho e superação de desafios, por meio de depoimentos de funcionários da empresa. Essa iniciativa faz parte de um plano de trabalho mais amplo do PETI, que prevê outras visitas técnicas para ampliar o conhecimento dos jovens sobre o mercado de trabalho e as oportunidades existentes.

Empresas interessadas em estabelecer parcerias com o PETI podem entrar em contato através do e-mail: aepeti@macae.rj.gov.br.

O PETI desempenha um papel fundamental na articulação e estruturação da rede de atendimento para o enfrentamento do trabalho infantil em Macaé. Os casos identificados são encaminhados para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), onde as famílias recebem orientação e são encaminhadas para os serviços da rede que auxiliam na superação dessa forma de violação de direitos, conforme previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Endereço do PETI: Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, 403, Centro.