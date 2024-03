Serra Macaense-RJ realizará peneira para três categorias - Foto: Ilustração

Serra Macaense-RJ realizará peneira para três categoriasFoto: Ilustração

Publicado 18/03/2024 19:10

Macaé - O Serra Macaense-RJ está oferecendo uma oportunidade imperdível para jovens talentos do futebol. O clube realizará uma peneira gratuita destinada a atletas nascidos entre 2004 e 2006 (categoria sub-20) e entre 2011 e 2014 (categorias sub-13 e sub-11).

As avaliações serão realizadas nos dias 20 e 23 de março, quarta-feira e sábado, respectivamente. Os candidatos nascidos entre 2004 e 2006 serão avaliados na quarta-feira (20), às 09h30, na Estrada do Rio Morto, 461, em Vargem Grande, Rio de Janeiro-RJ. Já os jovens nascidos entre 2011 e 2014 passarão pela avaliação no sábado (23), às 08h30, no CT Serra Macaense, localizado na Rua Irineu Cordeiro, s/n, no bairro Virgem Santa, em Macaé-RJ.

As inscrições poderão ser feitas no momento do teste. Os interessados devem comparecer ao local de avaliação portando cópia do documento de identidade, atestado médico de aptidão física e material de treino completo, incluindo camisa branca, short e meião pretos, além de chuteira.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato através do Instagram oficial do clube.