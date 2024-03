Empresa foi reconhecida entre as que se comprometeram com a meta de ter 30% de pessoas negras ou indígenas em posição de liderança até 2025 - Foto: Divulgação

Publicado 18/03/2024

Macaé - A Foresea, empresa de perfuração offshore, foi agraciada com o Prêmio de Boas Práticas do Movimento Raça é Prioridade, uma iniciativa do Pacto Global da ONU - Rede Brasil em parceria com o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT). A distinção reconheceu o Programa de Diversidade, Inclusão e Equidade (DI&E) da empresa, que tem como uma de suas metas aumentar a representatividade de mulheres e pessoas de grupos étnicos minoritários em cargos de liderança. Atualmente, 30% das posições de liderança na Foresea são ocupadas por mulheres, e a empresa se comprometeu a alcançar o mesmo percentual para pessoas negras ou indígenas até 2025.

A cerimônia de premiação ocorreu durante a 68ª Sessão da Comissão da ONU sobre a Situação das Mulheres (CSW), na sede da ONU em Nova York, em 14 de março. O encontro teve como foco discutir o papel das empresas na defesa dos direitos humanos das mulheres e meninas, especialmente daquelas que enfrentam múltiplas vulnerabilidades.

Representando a Foresea, a gerente do navio-sonda Norbe IX, Clarisse Rodrigues, primeira mulher no Brasil a ocupar um cargo de Rig Manager na indústria de perfuração offshore e líder do Grupo de Afinidade Equidade de Gênero do Programa DI&E da Foresea, recebeu o prêmio das mãos de Rachel Maia, presidente do Conselho do Pacto Global da ONU – Rede Brasil.

“Estamos extremamente orgulhosos de sermos reconhecidos nesta primeira edição do prêmio Boas Práticas do Movimento Raça é Prioridade. A diversidade está enraizada em nossa cultura e este resultado é o reflexo do excelente trabalho que temos realizado dentro do Programa de Diversidade, Inclusão e Equidade (DI&E) da Foresea. Na liderança da empresa, temos uma representação feminina de 40%”, destacou o CEO Rogério Ibrahim.

A Foresea tornou-se signatária do Pacto Movimento Raça é Prioridade da ONU em novembro de 2023. A premiação, lançada pelo Pacto Global da ONU – Rede Brasil, reconhece empresas comprometidas com as metas do movimento, incluindo a promoção de diversidade étnico-racial em cargos de liderança. A Foresea foi premiada por adotar a melhor prática em 2023 em prol da equidade étnico-racial, contribuindo para fortalecer a rede e inspirar outras empresas a adotarem práticas para reduzir as desigualdades.

Esse reconhecimento faz parte da estratégia de alavancagem da Ambição 2030, uma iniciativa do Pacto Global da ONU - Rede Brasil para acelerar o progresso das empresas na consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).