Oficinas, jogos educativos, exposições, contação de histórias, apresentações musicais e circense estão na programação - Foto: Ilustração

Publicado 20/03/2024 11:11

Macaé - No próximo dia 22 de março, Macaé se une às celebrações do Dia Mundial da Água com um evento especial na orla da Praia do Bar do Coco, localizada na Av. Náutica, bairro Parque Aeroporto. A iniciativa, que conta com a colaboração de entidades públicas e privadas, tem como tema "Água para a Paz" e visa proporcionar atividades educativas e de conscientização sobre a importância desse recurso vital. O evento será realizado das 8h às 11h e das 13h30 às 17h e é aberto a toda comunidade.

A coordenadora de Políticas Públicas da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, Monique Franco, destacou a expectativa para o evento deste ano, que contará com a participação de estudantes de 40 escolas da região, especialmente da Zona Norte da cidade. Segundo ela, o objetivo é promover reflexões sobre a preservação desse recurso essencial à vida e explorar as riquezas naturais da região.

O evento é uma realização conjunta das secretarias municipais de Ambiente e Sustentabilidade e de Educação, juntamente com a Guarda Ambiental. Além disso, conta com a participação do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da UFRJ (Nupem), através dos projetos Maré Limpa, Oceanos Nupem e Pegada Positiva, que promoverão atividades e exposições durante o evento.

A secretária de Ambiente e Sustentabilidade, Isaura Sales, ressaltou a importância do local escolhido para as celebrações, que inclui uma paisagem privilegiada com o Parque Municipal de Restinga do Barreto e a foz do Rio Macaé. Além disso, diversas atividades estão programadas, como uma demonstração da rotina dos pescadores pela Colônia de Pescadores Z3 e apresentações de projetos de empresas locais, como BRK Ambiental, Ecologika e Usina Termelétrica Marlim Azul.

Entre as atrações, estão previstas oficinas, jogos educativos, exposições e apresentações culturais, como contação de histórias, apresentações musicais e um show de circo. Os organizadores recomendam que os participantes usem roupas leves, boné e protetor solar para aproveitar ao máximo as atividades ao ar livre.

O Dia Mundial da Água, instituído pela ONU em 1992, é uma oportunidade para reforçar a importância da água para a vida no planeta e para conscientizar a população sobre a necessidade de preservar esse recurso tão precioso. Através de iniciativas como essa, Macaé reafirma seu compromisso com a sustentabilidade e a proteção do meio ambiente para as futuras gerações.