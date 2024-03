III Fórum Municipal de Políticas para as Mulheres terá participação da advogada Fayda Belo - Foto: Divulgação

III Fórum Municipal de Políticas para as Mulheres terá participação da advogada Fayda BeloFoto: Divulgação

Publicado 20/03/2024 11:11

Macaé - Nesta quinta-feira (21), será realizado o III Fórum Municipal de Políticas para as Mulheres em Macaé, com o tema "Dois anos construindo políticas públicas para as mulheres”. O evento, que ocorrerá das 8h às 17 horas, no Sindipetro NF, contará com a presença da renomada advogada criminalista especializada em Crimes de Gênero, Direito Antidiscriminatório e Feminicídios, Fayda Belo, como palestrante convidada.

Fayda Belo, autora do livro "Justiça para todas: o que toda mulher deve saber para garantir seus direitos", é uma voz proeminente na defesa dos direitos das mulheres e recentemente participou do programa "Falas Femininas", veiculado na TV Globo em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, em 08 de março.

Durante o fórum, serão apresentados o Mapa da Mulher Macaense, fruto de uma parceria com o professor Márcio Medeiros da UFRJ, bem como os serviços e projetos promovidos pela Secretaria Municipal da Mulher. O evento contará ainda com mesas de discussão abordando temas como “Auxílio Mulheres Livres e Enfrentamento à Violência” e “Autonomia da Mulher e Promoção de Direitos”.

As inscrições para o fórum podem ser realizadas através do site da Prefeitura Municipal de Macaé. Os participantes que desejarem receber certificado de comparecimento devem fazer a solicitação através do e-mail: secretariadamulher@macae.rj.gov.br.