?InterAção Cultural? movimenta crianças da Ajuda de Baixo - Foto: Divulgação

?InterAção Cultural? movimenta crianças da Ajuda de BaixoFoto: Divulgação

Publicado 21/03/2024 14:04

Macaé - Nesta quinta-feira (21), a Escola Municipal de Educação Infantil Amparo e Cooperação à Razão Infantil (E.M.E.I. Amcorin), no bairro Ajuda de Baixo, foi palco do terceiro 'InterAção Cultural' do mês, promovido pela Secretaria Municipal de Educação. O evento, destinado a crianças de 3 a 5 anos, do Maternal II ao Pré II, encantou os pequenos com uma variedade de atividades.

A programação incluiu cinco oficinas distintas: Musicalização, conduzida pelo professor Anderson Aprígio; Artes, ministrada pela professora Cida Paganoti; Recreação, sob responsabilidade da equipe da Coordenação de Esportes; Animação Cultural, protagonizada pelo palhaço Zé Cueca; e Contação de Histórias, apresentada pelo grupo Historiarte.

A coordenadora de Cultura e Eventos da Secretaria de Educação, Ivana Drummond, informou que essa foi a terceira ação do projeto no mês, destacando a itinerância do evento, que visa atingir diversas unidades escolares, proporcionando experiências culturais significativas aos alunos.

Lidiana Monteiro, diretora da E.M.E.I. Ancorin, expressou sua satisfação em receber o InterAção Cultural pela primeira vez, destacando a importância de projetos que enriqueçam o ambiente escolar. Além disso, Monteiro ressaltou a realização semanal do Sexta Cultural, preparado pelos professores, que proporciona às crianças momentos de aprendizado e diversão.

Alunos como Liz Helena Gomes, do Pré II, compartilharam seu amor pelo estudo, pelo palhaço e pelas aulas de artes, enquanto professores, como Elen Cristina Santos, destacaram a relevância da interação social para o desenvolvimento das crianças.

Além das atividades culturais, a escola está finalizando a montagem de sua sala de leitura e conta com uma área de recreação denominada Chuveirão, equipada com cinco chuveiros, proporcionando momentos de descontração e lazer para os alunos.