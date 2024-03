Saul foi encontrado dentro da comunidade Nova Holanda, em Macaé - Divulgação / Polícia Civil

Saul foi encontrado dentro da comunidade Nova Holanda, em MacaéDivulgação / Polícia Civil

Publicado 20/03/2024 13:03 | Atualizado 20/03/2024 13:45

Macaé - Um dos foragidos mais procurados da Justiça da Bahia foi preso pela Polícia Civil, em Macaé, no Norte Fluminense, nesta quarta-feira (20). John Herbert Silva de Souza, vulgo Saul, é acusado de homicídio qualificado e estava foragido, com um mandado de prisão preventiva em aberto.



Saul, era um dos integrantes do “Baralho do Crime”, ferramenta utilizada pela Secretaria de Segurança Pública baiana para elencar os foragidos mais procurados do estado. Ele representava a carta ‘10 de ouros’ no sistema.

Criminoso representava a carta '10 de copas' no Baralho do Crime Divulgação / Polícia Civil



De acordo com as investigações, o acusado faz parte de uma organização criminosa da Bahia e teria executado Marcus Vinicius Pereira Mascarenhas Cachoeira, em 2015. Ele também confessou a participação em outros quatro homicídios. Todos os assassinatos aconteceram no bairro São Caetano, em Salvador, região que, segundo a Polícia Civil, tem sido palco de conflitos entre facções rivais pela disputa de territórios.



Ainda segundo a corporação, o criminoso foi encontrado por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), com apoio de policiais da 123ª DP (Macaé) e do 32⁰ BPM (Macaé), na comunidade Nova Holanda, em Macaé.



A prisão foi efetuada a partir de informações repassadas pela Agência de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública da Bahia e pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.





















De acordo com as investigações, o acusado faz parte de uma organização criminosa da Bahia e teria executado Marcus Vinicius Pereira Mascarenhas Cachoeira, em 2015. Ele também confessou a participação em outros quatro homicídios. Todos os assassinatos aconteceram no bairro São Caetano, em Salvador, região que, segundo a Polícia Civil, tem sido palco de conflitos entre facções rivais pela disputa de territórios.Ainda segundo a corporação, o criminoso foi encontrado por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), com apoio de policiais da 123ª DP (Macaé) e do 32⁰ BPM (Macaé), na comunidade Nova Holanda, em Macaé.A prisão foi efetuada a partir de informações repassadas pela Agência de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública da Bahia e pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.