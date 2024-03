Enel ressalta a importância de que os clientes, em caso de necessidade, priorizem o uso dos canais digitais - Foto: Ilustração

Enel ressalta a importância de que os clientes, em caso de necessidade, priorizem o uso dos canais digitais Foto: Ilustração

Publicado 21/03/2024 16:11 | Atualizado 21/03/2024 16:14

Macaé - Com a previsão de tempestades a partir de hoje (21), a Enel Distribuição Rio mobilizou seu plano de emergência para eventos climáticos. O objetivo é garantir o fornecimento de energia e agilizar o atendimento em caso de ocorrências nos 66 municípios sob sua concessão.

O alerta meteorológico aponta para condições adversas, com possibilidade de chuvas fortes, ventos e descargas atmosféricas, especialmente na Costa Verde, Região Serrana e Grande Rio. Entre sexta-feira (22) e sábado (23), o alerta estende-se a outras regiões, como Sul, Serrana e Lagos, e cidades como Niterói, São Gonçalo, Magé e Macaé.

Para enfrentar esses desafios climáticos, a Enel Rio reforçou seu contingente operacional e ampliou a capacidade dos canais de atendimento, incluindo o call center. A empresa planeja dobrar a capacidade de atendimento deste serviço em casos de eventos climáticos severos.

Além disso, a distribuidora tem intensificado a comunicação com os clientes, alertando sobre os riscos das chuvas e fornecendo orientações de segurança. Essas ações são coordenadas em conjunto com as autoridades estaduais e municipais.

Em situações de contingência, devido ao aumento de chamadas no call center, a Enel recomenda que os clientes utilizem os canais digitais para um atendimento mais ágil, como o site oficial, o aplicativo Enel (disponível para iOS e Android) ou o WhatsApp Elena: (21) 99601-9608.

A empresa reforça a importância de seguir algumas medidas de segurança durante tempestades, tais como evitar contato com cabos partidos, objetos metálicos e áreas arborizadas, além de retirar equipamentos elétricos das tomadas e buscar abrigo seguro.