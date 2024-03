A ação, além de fornecer suporte nutricional, demonstra solidariedade e um compromisso com a comunidade - Foto: Divulgação

Publicado 21/03/2024 15:47

Macaé - O 32º Batalhão da Polícia Militar (32º BPM), em colaboração com a Base do Programa Segurança Presente de Macaé e a empresa LC Hotelaria Marítima, realizou uma significativa doação de 3.600 litros de leite para instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social na cidade.

As entidades beneficiadas incluem a Casa do Idoso da Imbetiba, o Centro Pop, as Residências Terapêuticas (RT 1 e RT 2), a APAE, a Pestalozzi e o Recanto dos Idosos do Barreto. A ação, além de fornecer suporte nutricional, demonstra solidariedade e um compromisso com a comunidade.

A iniciativa reflete a confiança da LC Hotelaria Marítima nas atividades desenvolvidas pelo 32º BPM e pelo Programa Segurança Presente. Após conhecer as ações realizadas por essas instituições, a empresa optou por contribuir com a doação de leite, enfatizando a importância da colaboração entre o setor privado e as forças de segurança para promover o bem-estar social.