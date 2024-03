Essa previsão de temporais coincide com a chegada de uma frente fria - Foto: Douglas Smmithy / Arquivo

Publicado 21/03/2024 15:28

Macaé - A Defesa Civil está convocando a população para ficar atenta à previsão de chuvas intensas, especialmente na sexta-feira (22) e durante o fim de semana, com foco prioritário para a Região Serrana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, espera-se um volume de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, acompanhado por ventos que podem ultrapassar os 100 km/h.

Essa previsão de temporais coincide com a chegada de uma frente fria, que trará uma mudança drástica nas condições climáticas. Após um período de calor intenso e chuvas escassas, o tempo se tornará nublado e chuvoso, com temperaturas mais baixas, não ultrapassando os 28 graus Celsius.

As equipes da Defesa Civil de Macaé, por exemplo estão realizando um monitoramento contínuo, 24 horas por dia. Em caso de emergência, a população pode entrar em contato através do telefone 199 ou enviar mensagem via WhatsApp para o número (22) 99103-4275.

A prevenção e a prontidão são essenciais para garantir a segurança de todos diante das condições climáticas adversas. Mantenha-se informado e siga as orientações das autoridades locais para minimizar os riscos e proteger a si mesmo e aos seus familiares.