Bombas de drenagem em pleno funcionamento e equipes da Prefeitura nas ruas para minimizar os efeitos das fortes chuvas - Foto: Reprodução Rede Social

Publicado 22/03/2024 21:43 | Atualizado 22/03/2024 21:51

Macaé - O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, recorreu às redes sociais nesta sexta-feira (22) para informar os moradores sobre as medidas adotadas pela administração municipal diante das chuvas que assolaram a cidade. O gestor destacou o empenho da prefeitura em lidar com a situação, ressaltando o investimento significativo no programa de drenagem, o maior do estado atualmente, como uma das estratégias para mitigar os efeitos das precipitações.

Em meio às postagens em suas redes sociais, o prefeito enfatizou a operação das bombas de drenagem e a presença das equipes municipais nas ruas para minimizar os transtornos causados pelas chuvas intensas. Ele também orientou os cidadãos a estarem atentos aos informes oficiais e a acionarem a Defesa Civil em caso de emergência, através do número 199.

Durante a tarde, algumas vias da cidade foram afetadas pelas águas, resultando em lentidão no tráfego em pontos específicos. A recomendação das autoridades é que os cidadãos evitem deslocamentos pela cidade, principalmente com veículos, motocicletas e bicicletas.

O secretário de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz, alertou sobre as previsões de chuvas atípicas e solicitou que os moradores permaneçam em suas residências e evitem sair de casa ou antecipem o retorno do trabalho.

Durante períodos de chuva intensa, há também a possibilidade de ocorrerem apagões de energia elétrica, afetando o funcionamento dos semáforos da cidade. Nesse contexto, a Mobilidade Urbana, juntamente com todas as secretarias municipais, integra o Gabinete de Gestão de Crise, coordenado pelo secretário de Defesa Civil, Joseferson de Jesus.

Para casos de necessidade emergencial de deslocamento durante as chuvas, as autoridades recomendam medidas de segurança, como redução da velocidade, manutenção dos faróis acesos, evitando áreas alagadas e mantendo-se abrigado.