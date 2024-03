Equipe estava em patrulhamento pela comunidade quando avistou um indivíduo em atitude suspeita - Foto: Divulgação

Publicado 22/03/2024 20:15

Macaé - Na tarde desta sexta-feira (22), uma operação conduzida pelos policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) resultou na prisão de um indivíduo por suspeita de tráfico de drogas na comunidade das Malvinas, em Macaé.

De acordo com relatos policiais, durante o patrulhamento na localidade, os agentes avistaram um homem em atitude suspeita, que tentou fugir ao notar a presença da polícia. Contudo, ele foi interceptado e detido. Na posse do suspeito, foram encontrados um rádio transmissor e uma quantidade ainda não especificada de entorpecentes.

O detido, que possui uma extensa ficha criminal, foi encaminhado à 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. A Polícia Militar enfatiza a importância do envolvimento da comunidade no combate ao crime, e oferece o Disque Denúncia do 32º BPM como canal para fornecer informações de forma anônima sobre atividades ilícitas. Os cidadãos podem contribuir através do WhatsApp (22) 99716-1810.