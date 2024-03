Equipes estão de prontidão 24 horas analisando dados das chuvas e coordenando ações de apoio à população - Foto: Divulgação

Publicado 23/03/2024 16:36

Macaé - Uma mobilização intensiva está em curso em Macaé, após as intensas chuvas que atingiram o município nesta sexta-feira (22) e sábado (23). Com registros de 150 milímetros na área urbana e 380 milímetros na região serrana, a administração municipal agiu prontamente para enfrentar os desafios trazidos pelo temporal.



O prefeito Welberth Rezende enfatizou o funcionamento pleno das bombas no Centro de Operações da Télio Barreto, crucial para enfrentar as inundações. Ele destacou que o projeto de macrodrenagem está em andamento, com planos de instalar duas novas bombas ainda este ano para aumentar a capacidade de bombeamento para 22 mil litros de água por segundo.

Na região serrana, os rios Macaé e São Pedro transbordaram em alguns pontos, enquanto o Rio Sana também apresentou níveis preocupantes. Isso resultou em obstrução total em várias estradas, como Frade x Sana, Boa Alegria x Frade e Boa Alegria x Bicudas, devido a deslizamentos de terra e quedas de árvores. Na área urbana, houve quedas de árvores e desabamentos, mas sem relatos de feridos.



O Centro de Monitoramento da Defesa Civil está vigilante, monitorando a situação e coordenando esforços de resposta. Equipamentos como pluviômetros automáticos fornecem dados precisos para tomadas de decisão, enquanto o secretário adjunto de Defesa Civil, Joseferson de Jesus, destaca o papel crucial desempenhado pelo centro nesse contexto.



As secretarias de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos estão trabalhando para liberar vias obstruídas, como a estrada Frade x Sana, ainda interditada devido a quedas de barreiras. Enquanto isso, equipes estão removendo obstáculos nas residências afetadas na Vila Badejo.



Pontos de acumulação de água foram relatados em alguns bairros, como Novo Cavaleiros e Cidade Universitária, mas o tráfego está fluindo nessas áreas. Bairros como Jardim Vitória, Novo Horizonte e Nova Holanda foram os mais afetados por quedas de árvores e postes.



A Secretaria Adjunta de Defesa Civil emitiu um alerta máximo devido à previsão de mais chuvas intensas, com orientação para que os cidadãos evitem sair de casa, especialmente nas áreas mais elevadas que fazem fronteira com o Rio de Janeiro.



Enquanto isso, a Secretaria Adjunta de Interior concentra esforços na região serrana, realizando limpeza de vias e remoção de obstáculos para garantir a segurança dos moradores.



