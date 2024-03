Em casos de necessidade, a Defesa Civil deve ser contatada pelo telefone móvel (22) 99103-4275 ou acionando o 199 - Foto: Ilustração

Publicado 22/03/2024 21:59

Macaé - - A Secretaria Adjunta de Defesa Civil emitiu um alerta máximo nesta sexta-feira (22) para a cidade de Macaé, diante das previsões de chuvas intensas e rajadas de vento que devem atingir a região neste fim de semana. Segundo informações oficiais, a precipitação pode ultrapassar os 60mm/dia, com possibilidade de superar os 100mm/dia, além de prever rajadas de vento com velocidades acima de 100 Km/h.

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil está monitorando de perto o avanço de uma frente fria que se aproxima do estado. Em vista disso, a população de Macaé é convocada a permanecer em alerta máximo, evitando ao máximo deslocamentos desnecessários nos próximos dias. Até o momento, nenhum serviço essencial foi suspenso na cidade, incluindo os voos no Aeroporto de Macaé e o funcionamento das escolas.

Devido à proximidade com regiões elevadas, como o município de Nova Friburgo, onde estão localizadas as nascentes, a região serrana de Macaé é particularmente preocupante devido ao potencial acumulado de água nos rios. Até o final da tarde de sexta-feira, já havia registros de chuvas nos distritos do Sana, Frade e Glicério. Em caso de emergência, a população pode contatar a Defesa Civil pelos números (22) 99103-4275 ou pelo número tradicional

O secretário de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz, juntamente com sua equipe, visitou o Centro de Monitoramento e Operações da Secretaria Adjunta de Defesa Civil na manhã desta sexta-feira (22). A previsão indica que a população de Macaé e da região serrana deve permanecer em estado de alerta devido às chuvas intensas, previstas para começar na tarde de sexta-feira e continuar durante a madrugada de sábado (23). Uma expectati

Diante desse panorama, a recomendação da Mobilidade Urbana é que os moradores evitem deslocamentos pela cidade com veículos, motocicletas e bicicletas a partir da tarde de sexta-feira.

"Estamos prevendo chuvas atípicas a partir da tarde de hoje. É crucial que as pessoas se previnam, portanto pedimos que permaneçam em suas residências e evitem sair de casa ou retornem mais cedo do trabalho", ressaltou Jayme Muniz.

Durante períodos de chuva intensa, é possível que ocorram apagões de energia elétrica, afetando o funcionamento dos semáforos da cidade. A Mobilidade Urbana, assim como todas as secretarias do governo, integra o Gabinete de Gestão de Crise, sob coordenação do secretário de Defesa Civil, Joseferson de Jesus.

Para casos de necessidade emergencial de deslocamento durante esse período, é essencial seguir as recomendações de segurança: reduzir a velocidade, manter os faróis acesos, evitar áreas alagadas, não forçar ultrapassagens, buscar abrigo e evitar estacionar próximo a árvores ou linhas de energia elétrica.