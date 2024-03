A previsão para as próximas horas é céu nublado a encoberto e chuvas de intensidade moderada a forte até a tarde deste domingo - Foto: Divulgação

A previsão para as próximas horas é céu nublado a encoberto e chuvas de intensidade moderada a forte até a tarde deste domingoFoto: Divulgação

Publicado 23/03/2024 17:30

Macaé - Após as intensas chuvas que assolaram Macaé na sexta-feira (25), a Secretaria Adjunta de Defesa Civil identificou um total de 25 ocorrências variadas em toda a cidade.



Entre os incidentes registrados estão: deslizamentos (3), remoções (1), erosão de pista (1), quedas de árvores (6), quedas de postes (3), quedas de muros (1), ameaça de desabamento (1), desabamentos (6), erosão de pista (1) e transbordamentos de rios (2 - Rio Sana e Rio São Pedro). Além disso, houve registros de 10 desalojados e 1 pessoa ferida.

De acordo com o órgão, o céu permanece nublado e encoberto, com chuvas de intensidade fraca a moderada. A previsão para as próximas horas indica céu nublado a encoberto e chuvas de intensidade moderada a forte até a tarde deste domingo (24).A Defesa Civil reforça a importância de que as populações em áreas de risco permaneçam em estado de alerta e evitem permanecer em locais interditados. Além disso, a recomendação é evitar transitar por áreas alagadas e ficar atento aos sinais de deslizamentos e desabamentos.A população pode contar com a assistência da Defesa Civil de Macaé e do Corpo de Bombeiros em caso de necessidade, através dos seguintes contatos: Defesa Civil - telefone 199 ou WhatsApp (22) 99103-4275; Corpo de Bombeiros - Telefone 193 ou 2796-0047.