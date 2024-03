Vigilância virológica em mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus pode alertar as autoridades de saúde para a presença dos diferentes sorotipos - Foto: Ilustração

Publicado 25/03/2024 11:58 | Atualizado 25/03/2024 12:03

Macaé - De hoje até quarta-feira (27), Macaé receberá a equipe da Fiocruz, liderada pela pesquisadora Nildimar Honório, do Laboratório das Interações Vírus-Hospedeiros-LIVH/IOC/Fiocruz. Em conjunto com agentes de endemias, eles realizarão a coleta de mosquitos adultos em pontos estratégicos, como borracharias e ferros-velhos, para diagnóstico viral.



A Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde (Cevas) de Macaé informa que a pulverização do fumacê/UBV está temporariamente suspensa neste início de semana devido à previsão meteorológica desfavorável. A atualização do cronograma de ações será divulgada assim que as condições climáticas permitirem o uso adequado do equipamento.

A vigilância virológica em mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus pode alertar as autoridades de saúde para a presença dos diferentes sorotipos circulantes e subsidiar a vigilância entomovirológica em locais considerados estratégicos para a manutenção e proliferação dessas espécies de mosquitos.