Publicado 25/03/2024 11:34

Macaé - O mês do Consumidor, celebrado no dia 15 de março, traz novidades para Macaé com a inauguração do Balcão do Consumidor, agendada para quarta-feira (27), às 13h. O novo espaço estará localizado no Bloco A da Cidade Universitária, no Escritório de Pesquisa e Extensão do campus Macaé da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), e a UFF-Macaé, o Balcão do Consumidor surge como um programa de estágio para alunos em formação, expandindo os serviços de assistência à população já oferecidos pelo órgão municipal.

O atendimento ao consumidor será realizado às segundas, das 9h às 12h30, e às terças e quartas, das 13h às 17h. Para ser atendido, é necessário apresentar comprovante de residência, carteira de identidade, CPF e relato do caso, acompanhado de documentações comprobatórias da reclamação. O endereço da Cidade Universitária é Avenida Aluizio da Silva Gomes, 50, Granja dos Cavaleiros.

Os consumidores serão assistidos por estagiários do curso de Direito, a partir do quinto período, sob a supervisão de profissionais qualificados do Procon e da professora da UFF, Lúcia Aquino, especialista em Direito Civil.

De acordo com o Secretário Adjunto do Procon-Macaé, Gilcimar Prata, a iniciativa visa fortalecer os serviços prestados pelo Procon e ampliar o acesso à informação e assistência aos consumidores.

O novo espaço oferecerá todos os serviços já disponíveis no Procon, com a vantagem de estar localizado fora do Centro da Cidade, o que possibilitará um atendimento mais amplo e acessível a um maior número de consumidores. Além disso, servirá como uma oportunidade de prática jurídica para os estudantes universitários.

É importante ressaltar que o Procon Macaé continua funcionando na Avenida Presidente Feliciano Sodré, 466, no térreo do Centro Administrativo Luiz Osório (Cealo), no Centro da cidade. O atendimento presencial ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (com fornecimento de senhas até as 16h), e o atendimento virtual está disponível através do endereço eletrônico atendimento.procon@macae.rj.gov.br. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Procon pelo telefone (22) 2759.0801.