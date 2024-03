Escola de Artes Maria José Guedes fica na Avenida Rui Barbosa - Foto: Guga Malheiros

Escola de Artes Maria José Guedes fica na Avenida Rui BarbosaFoto: Guga Malheiros

Publicado 25/03/2024 14:38 | Atualizado 25/03/2024 14:44

Macaé - Estão disponíveis as vagas para participar da oficina inovadora "Cinema e Teatro em Diálogo", organizada pela Escola de Artes Maria José Guedes (Emart), localizada em Macaé. O curso, realizado de forma remota via Google Meet, busca alcançar interessados não apenas na cidade, mas em toda a região. São oferecidas 30 vagas para essa experiência enriquecedora.



A instrução será conduzida pelo renomado acadêmico Ph.D. Paulo Emílio Azevedo, especialista em Antropologia do Corpo e doutor em Ciências Sociais pela PUC-RJ. Um dos principais temas a serem explorados será a interseção entre tempo e produtividade, em uma abordagem única e esclarecedora.



"Por ser online, este curso tem o potencial de atrair participantes de diversas localidades, inclusive de outros países. Ao longo de oito sessões, utilizando uma abordagem dialógica e expositiva, vamos mergulhar em diferentes perspectivas, incluindo o cinema asiático e africano. Analisaremos filmes do Irã, Coreia do Sul e Líbano, conhecidos por seu teor dramático, contrastando com produções latino-americanas, como filmes argentinos, que tendem ao humor", explica.

Ainda segundo o professor, o objetivo é examinar a preparação física dos atores, o desenvolvimento das personagens, a fotografia e a dinâmica espaço-temporal, promovendo uma reflexão sobre as diferenças entre o cinema ocidental e oriental. "Queremos instigar reflexões subjetivas, pois acreditamos no poder do cinema para estimular o pensamento crítico", destaca o professor.



A oficina terá uma carga horária total de 25 horas, realizada de 1º de abril a 20 de maio, com encontros semanais às segundas-feiras, às 19h. O único requisito para participar é ter mais de 16 anos. O curso tem como objetivo principal incentivar os participantes a desenvolverem análises críticas sobre o cinema, explorando filmes e documentários que tenham relação com a cultura teatral, direção cênica, fotografia, performance e linguagem audiovisual de forma abrangente. Além disso, serão consideradas abordagens transversais, integrando áreas como filosofia e antropologia para enriquecer ainda mais a experiência.