Publicado 25/03/2024 15:55 | Atualizado 25/03/2024 15:56

Macaé - Nesta segunda-feira (25), a Guarda Municipal de Macaé, ligada à Secretaria de Ordem Pública, recebeu um acréscimo de 19 viaturas. O evento de entrega contou com a presença de diversas autoridades, incluindo representantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Forte Marechal Hermes, membros do Legislativo e do prefeito Welberth Rezende.



Welberth enfatizou a importância da segurança pública como uma das principais prioridades de sua gestão, destacando os resultados positivos alcançados nos últimos anos.



"Houve uma redução significativa nos índices de criminalidade, como roubo de cargas, roubo de veículos, assaltos a transeuntes e homicídios. Isso é fruto do trabalho conjunto com todas as forças de segurança, incluindo as Polícias Militar, Federal, Civil e nossa Guarda Municipal", afirmou.

O prefeito também ressaltou a parceria com o Governo Estadual por meio do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), que viabilizou o reforço de mais 32 agentes diariamente nas ruas, além da chegada da 2ª Companhia do Batalhão de Ação com Cães (BAC) no Parque da Cidade, Praia Campista.



"Estamos planejando ainda mais melhorias, como a implementação do Grupamento Aeromóvel (GAM), a instalação da Delegacia de Homicídios (DH) e a criação de um Centro de Operações de Monitoramento em colaboração com a Polícia Civil, visando monitorar toda a cidade", revelou Welberth.



O Secretário de Ordem Pública, Alan de Oliveira, destacou que a aquisição das novas viaturas, mais modernas, faz parte do planejamento estratégico da secretaria e era aguardada com expectativa.



"Esta é uma ocasião festiva e estamos felizes em progredir, adquirindo novos veículos para melhor servir à população, aumentando assim a sensação de segurança e reduzindo os índices criminais. Nosso objetivo é aproximar ainda mais a guarda dos cidadãos. Agradeço o esforço de todos os guardas", ressaltou Alan.



Ele acrescentou que uma das viaturas recebidas será destinada ao setor administrativo da Guarda Municipal, contribuindo para a eficiência operacional.





