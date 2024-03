CriaSana divulga programação semanal - Foto: Ilustração

Publicado 26/03/2024 13:44

Macaé - O Polo de Cultura CriaSana, situado no arraial do distrito do Sana, na região Serrana de Macaé, revelou sua nova programação semanal, após ter passado por uma reforma de revitalização. Administrado pela Secretaria de Cultura do município, o CriaSana agora atrai uma média de 350 pessoas a cada fim de semana, com números ainda maiores em feriados.

"A recente renovação do espaço do CriaSana trouxe uma atmosfera revitalizada e acolhedora, proporcionando um ambiente propício para uma variedade de atividades voltadas ao bem-estar e ao desenvolvimento pessoal. Com novas instalações e áreas ao ar livre, o CriaSana promove uma dinâmica inclusiva, abrangendo práticas artesanais", destaca Leandro Mussi, Secretário de Cultura.

O coordenador do Polo de Cultura CriaSana, Fausto Andrade, enfatizou que o espaço está agora mais bem equipado para receber tanto turistas quanto a comunidade local.

"A reforma beneficiou tanto os visitantes quanto os artesãos. Os espaços foram ampliados, com pisos nas varandas. Além disso, agora contamos com banheiros acessíveis. Estamos também finalizando a reforma do parque infantil e instalando bancos para receber ainda melhor nossos visitantes. Recebemos em média 350 pessoas aos fins de semana e muito mais nos feriados prolongados. As pousadas ficam lotadas. Todos querem aproveitar nossas cachoeiras e outras belezas naturais", afirmou.

A programação semanal do polo inclui: feira de artesanato aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 22h; espetáculos circenses aos sábados, das 18h às 19h; ensaio do Bloco Percussivo Baque Rebate das Montanhas às segundas-feiras, das 17h às 19h; treino de capoeira angola às segundas-feiras, das 19h às 20h (grupo fechado); e aulas de circo às terças e quartas-feiras, das 16h às 20h (inscrições no local).