Macaé foi o município que mais recebeu transferências da Petrobras, R$ 253,7 milhões, valor quase o triplo do segundo lugar, Cubatão, em São PauloFoto: Rui Porto Filho

Publicado 26/03/2024 15:16

Macaé - A cidade de Macaé, se destaca como o principal beneficiário das transferências realizadas pela Petrobras ao longo do ano de 2023. Com um montante de R$ 253,7 milhões recebidos, o município supera significativamente outras localidades, como Cubatão (SP), que recebeu um terço desse valor. Essa liderança é consequência direta da presença da Bacia de Campos, parte integrante da área de abrangência de Macaé.

Apesar da Petrobras permanecer como a maior contribuinte do país, o valor total pago em 2023, R$ 240,2 bilhões, representa uma redução em relação ao ano anterior. Essa diminuição está alinhada com a queda de 33,8% no lucro da empresa no mesmo período.

Os tributos federais, estaduais e municipais totalizaram R$ 178,8 bilhões em 2023, sendo que Macaé se destaca não apenas pelos royalties, mas também pelo recebimento de outras participações governamentais. Esses recursos são vitais para financiar políticas públicas e têm um impacto positivo na sociedade como um todo.