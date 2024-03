Os dois foragidos foram detidos e encaminhados à 123ª Delegacia de Polícia pelos policiais - Foto: Divulgação

Os dois foragidos foram detidos e encaminhados à 123ª Delegacia de Polícia pelos policiaisFoto: Divulgação

Publicado 27/03/2024 14:20

### Operação Policial em Macaé Resulta na Captura de Foragidos

Macaé - Policiais Civis da 123ª Delegacia de Polícia em colaboração com policiais militares do 32ºBPM, efetuaram na terça-feira (26), a prisão de I. G. B., de 25 anos, e L. V. R. S., de 31 anos. Ambos estavam com mandados de prisão em aberto.

Após um trabalho de investigação, durante uma operação no Bairro Visconde de Araújo, um agente da delegacia identificou um dos foragidos da justiça, que estava na rua na companhia de outros dois indivíduos. Com o apoio dos policiais militares, procedeu-se à abordagem e constatou-se que dois dos indivíduos possuíam mandados de prisão em aberto.

Durante a abordagem, um dos criminosos, ciente de que seria preso pelo cumprimento do mandado de prisão relacionado a crimes de tráfico e associação para o tráfico, ofereceu vantagem financeira aos policiais, resultando em sua prisão em flagrante pelo crime de Corrupção Ativa.

Os dois foragidos foram detidos e encaminhados à 123ª Delegacia de Polícia pelos policiais. A Polícia Civil apela à colaboração de todos para contribuir na construção de uma Macaé mais segura.

Para denúncias, entre em contato pelo WhatsApp da 123ª DP - Macaé através do telefone: (22) 98831 - 8043.