As inscrições podem ser feitas na Secretaria Municipal Adjunta de Qualificação Profissional - Foto: Ilustração

As inscrições podem ser feitas na Secretaria Municipal Adjunta de Qualificação ProfissionalFoto: Ilustração

Publicado 28/03/2024 12:21

Macaé - A Secretaria Municipal Adjunta de Qualificação Profissional de Macaé anunciou a abertura de inscrições para 400 vagas em cursos de qualificação, capacitação e/ou aperfeiçoamento profissional. O edital, lançado nesta quinta-feira (28), visa oferecer oportunidades de formação na modalidade EAD - Ensino a Distância.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente nos dias 2 e 3 de abril, das 9h às 19h, na sede da secretaria, localizada na Rua Alfredo Backer, 363, Centro. Haverá também a possibilidade de inscrições para vagas remanescentes no dia 4 de abril, das 9h às 17h, no mesmo local.

Os cursos disponíveis abrangem diversos eixos tecnológicos, incluindo Gestão e Negócios, com vagas para Auxiliar de Recursos Humanos e Assistente de Logística Portuária, além de Introdução à Gestão de Compras, e Informação e Comunicação, com oportunidades para Excel – do básico ao avançado.

Os requisitos para participação incluem atender à idade mínima e à escolaridade exigida para cada curso, bem como possuir conhecimentos prévios, quando necessário. Ter um e-mail ativo é fundamental para a inscrição.

As matrículas serão realizadas nos dias 2 e 3 de abril na Secretaria Municipal Adjunta de Qualificação Profissional. Os candidatos devem apresentar cópias dos documentos de identidade, CPF e comprovante de escolaridade.

"Esta é uma excelente oportunidade para os cidadãos de Macaé se capacitarem e adquirirem novas habilidades para o mercado de trabalho. Estamos comprometidos em oferecer cursos de qualidade que atendam às demandas do mercado, contribuindo para a formação de profissionais mais qualificados e competitivos", destacou o Secretário Municipal Adjunto de Qualificação Profissional, Denis Madureira.