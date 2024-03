Preparativos especiais para o aumento do consumo de pescado - Foto: Divulgação

Preparativos especiais para o aumento do consumo de pescadoFoto: Divulgação

Publicado 28/03/2024 12:39

Macaé - O Mercado de Peixes de Macaé está se preparando para a Semana Santa, época em que o consumo de pescado aumenta significativamente. O objetivo é proporcionar mais conforto aos trabalhadores e aos frequentadores do local, que é considerado um dos cartões postais do município.



Segundo o secretário adjunto de Pesca e Aquicultura, Jair Barcelos, foram realizados diversos serviços de melhorias, incluindo a troca de iluminação e a limpeza do local. "Teremos nesse período o apoio de diversas secretarias, como a de Serviços Públicos, Mobilidade Urbana, Ordem Pública, Coordenadoria de Vigilância Sanitária e Procon, que estará fiscalizando os preços do pescado", destacou.

A expectativa é que aproximadamente 40 mil pessoas passem pelo mercado durante o feriado da Semana Santa, com a comercialização média de 35 mil quilos de pescado. Para garantir a qualidade dos produtos, Jair orienta os consumidores a procurarem as bancas dentro do mercado e do anexo, onde a qualidade é garantida.O Mercado de Peixes conta com um prédio principal e um anexo, totalizando 62 bancas que oferecem uma variedade de pescados para o consumo. Durante o feriado da Semana Santa, o horário de funcionamento será estendido, das 7h às 17h.- Verifique os olhos do peixe: devem estar vivos, brilhantes e ocupando toda a cavidade orbital.- Observe as guelras: devem ser avermelhadas, evite peixes com guelras rosadas ou acinzentadas.- Analise o corpo do peixe: deve estar limpo, sem pigmentação estranha, e as escamas devem estar firmes e presas ao corpo.- Apalpe a barriga do peixe: deve estar firme, sem afundamentos ou amolecimento.