Programa, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Macaé e o Governo do Estado, visa promover a segurança - Foto: Divulgação

Programa, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Macaé e o Governo do Estado, visa promover a segurançaFoto: Divulgação

Publicado 28/03/2024 12:33

Macaé - O Segurança Presente comemorou seus dois anos de atuação no município de Macaé com uma apresentação sobre o desempenho das operações realizadas, ocorrida nesta quarta-feira (27) no auditório da Universidade Estácio de Sá. O programa, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Macaé e o Governo do Estado, visa promover a segurança, a cidadania e o atendimento social, estabelecendo uma relação de proximidade com a população.

O coordenador do Segurança Presente em Macaé, Edilson Luiz dos Santos, explicou a proposta do programa, destacando seu caráter complementar às ações da Polícia Militar no Rio de Janeiro. "É um modelo de abordagem e proximidade que suplementa as ações da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Tem o objetivo de promover ações de segurança, cidadania e atendimento social, visando acolher os moradores", explicou.

Ele detalhou que o programa atua em áreas estratégicas como Centro, Imbetiba e Cajueiros, e destacou os resultados positivos alcançados nos dois anos de atuação no município. "Registramos a redução de 70% nos roubos de rua, 80% nos roubos em estabelecimentos comerciais e, em 12 meses, não registramos nenhuma ocorrência de roubo de carros", informou.

Além disso, Santos ressaltou uma diminuição de 50% nos homicídios e destacou a efetividade das ações do Segurança Presente, que resultaram em 780 conduções à 123ª Delegacia de Polícia Civil, com 490 autuações e prisões, sendo 40 delas referentes a mandados de prisão expedidos pela justiça.

O evento de apresentação dos resultados contou com a presença do vice-prefeito, Célio Chapeta, do Secretário de Ordem Pública, Alan de Oliveira, do comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar, Marcelo Amorim Arêdes, do deputado estadual Chico Machado, além de outros representantes da Polícia Civil e da segurança pública do município.