Estimativa é de atender 1.100 usuários em Macaé - Foto: Ilustração

Publicado 01/04/2024 10:46

Macaé - A partir desta segunda-feira (1), o Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas inicia um novo período de inscrições, que se estenderá até o dia 30 de abril. O foco principal dessa iniciativa é oferecer qualificação profissional, facilitar o acesso ao emprego formal e incentivar o empreendedorismo. Serão disponibilizadas 25 vagas para participantes, com oficinas semanais com duração de 1 hora e meia cada.

As oficinas são gratuitas e destinadas a jovens com idade entre 14 e 24 anos, cadastrados no CADÚnico, sobretudo aqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho pela primeira vez. É importante ressaltar que as vagas são limitadas. As aulas estão programadas para acontecer no antigo Hotel de Deus, nos dias 7, 14, 21 e 28 de maio, das 14h às 16h, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade. Todos os participantes que completarem as atividades com uma frequência mínima de 75% receberão um certificado de participação.

No mês de março, foram realizadas oficinas que contaram com a participação de 44 inscritos, distribuídos em oito encontros, divididos em dois grupos. Em virtude do feriado da Semana Santa, o grupo previsto para sexta-feira (29) antecipou as atividades para quarta-feira (27), encerrando assim o primeiro ciclo de oficinas temáticas deste ano.

Além disso, é válido destacar que o programa visa oferecer ações e atividades educativas, informativas ou de orientação social. O objetivo principal é atender pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, com idade entre 14 e 64 anos, dando prioridade aos usuários de serviços, projetos e programas de transferência de renda socioassistenciais, especialmente aqueles inscritos no CadÚnico, adolescentes e jovens no sistema socioeducativo, egressos e mulheres vítimas de violência. A estimativa é de atender 1.100 usuários em Macaé.

Para obter mais informações, os interessados podem entrar em contato por meio do WhatsApp: (22) 99101-7581 ou enviar um e-mail para acessuastrabalho@macae.rj.gov.br. A Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade está localizada na Avenida Lacerda Agostinho, Linha Azul, número 477.