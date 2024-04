Agentes de endemias seguem nas ruas no combate à dengue - Foto: Ilustração

Agentes de endemias seguem nas ruas no combate à dengueFoto: Ilustração

Publicado 01/04/2024 10:40 | Atualizado 01/04/2024 10:41

Macaé - A Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde (Cevas), vinculada à Secretaria de Saúde de Macaé, retoma nesta segunda-feira (1) o cronograma de ações para controle do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya, nos bairros e localidades da Região Serrana.

A Cevas tem intensificado as atividades de campo com mutirões, pulverização com carro fumacê e ações de educação em saúde, visando à prevenção e controle dessas doenças.

Nesta semana, de dois a cinco de abril, estão programados mutirões em quatro bairros, com visitas domiciliares para verificação dos depósitos onde o mosquito pode se reproduzir, além da eliminação ou tratamento químico desses criadouros. Também serão realizadas a pulverização com o carro fumacê e vistorias em pontos estratégicos como borracharias, canteiros de obras, cemitérios, empresas e órgãos públicos.

É fundamental que a população esteja atenta aos locais onde os mutirões serão realizados, para receber os agentes de endemias e possibilitar as vistorias e tratamentos necessários. Os bairros atendidos nesta semana são: Águas Maravilhosas (2), Vila Moreira (3), Virgem Santa/Dique (4) e Fazenda Piracema (5).

Além disso, a equipe da Coordenadoria realizará o trabalho de pulverização com o carro fumacê em 10 pontos da cidade, sempre às 5h e 18h, de acordo com o seguinte cronograma: Piracema e Horto (1); Botafogo e Pecado/Lagoa (2); Barra e Jardim Guanabara (3); Córrego do Ouro e Parque Aeroporto (4); Parque Aeroporto e Fronteira (5).

Durante a aplicação do inseticida com o carro fumacê, os moradores devem abrir portas e janelas das casas, cobrir gaiolas, aquários e alimentos. Em caso de chuva ou vento forte, o cronograma poderá ser alterado.