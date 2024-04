Resultados refletem o trabalho e ações de patrulhamento ostensivo, policiamento preventivo e investigativo - Foto: Ilustração

Publicado 03/04/2024 09:54

Macaé - O 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), responsável pelo policiamento em Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Quissamã, Conceição de Macabu e Carapebus, divulgou resultados expressivos na repressão à criminalidade em março deste ano. Os dados revelam a efetividade do trabalho preventivo e repressivo realizado pela equipe da unidade.

Um dos destaques é a redução de 71,4% na letalidade violenta, marcando o menor número de mortes por crimes violentos na história do 32º BPM para o mês de março.

Além disso, o roubo de veículos teve uma queda significativa, com uma redução de 90,5%, registrando o menor número de roubos na série histórica do batalhão.

No quesito roubo de rua, houve uma diminuição de 77,6%, tornando março o mês com menos ocorrências de roubos de rua dos últimos 20 anos na área de atuação do 32º BPM.

Completando os resultados positivos, o roubo de cargas foi completamente erradicado no primeiro trimestre de 2024, sem nenhum caso registrado. Esse feito também representa o melhor resultado de toda a série histórica para o período.