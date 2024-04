O evento aconteceu na Cidade Universitária - Foto: Rui Porto Filho

Macaé - Em uma emocionante cerimônia realizada no Auditório Cláudio Ulpiano da Cidade Universitária, Macaé homenageou os alunos do Ensino Fundamental que se destacaram academicamente, recebendo a Bolsa Escola como reconhecimento. Sob a Lei Municipal 4.529/2018, o programa premia bimestralmente os melhores desempenhos, ampliando recentemente o número de beneficiados para 125 estudantes, do 6º ao 9º ano.



A Bolsa Escola, com seu incentivo financeiro de R$ 600 distribuídos em três parcelas, não só valoriza o esforço dos alunos, mas também promove um ambiente educacional mais engajado e competitivo. A presença dos pais na cerimônia ressalta a importância do apoio familiar no sucesso escolar dos jovens.

Durante o evento, a Secretária de Educação, Leandra Lopes, destacou o papel dos premiados como mentores para seus colegas, contribuindo para elevar o padrão de excelência educacional. Além disso, apresentou a Lousa Interativa como uma ferramenta moderna para facilitar o ensino nas escolas municipais.



Para os alunos como Kawan Cézar dos Santos e Edevaldo Bernardo, a Bolsa Escola não é apenas um prêmio monetário, mas um estímulo para alcançar seus objetivos acadêmicos e profissionais, inspirando-os a perseguir seus sonhos com determinação.





Presente à cerimônia, o prefeito Welberth Rezende parabenizou os alunos, se dirigindo também aos pais. "Esse é um momento em que a gente sente orgulho por premiar os alunos que mais se destacaram nos estudos, e que daqui a pouco estarão ingressando nas universidades por mérito e esforço próprios. Sabemos que os pais têm importante papel no acompanhamento dos filhos em casa para que tenham melhores resultados, e possam garantir o direito de receber o Bolsa Escola", disse.