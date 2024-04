Aplicativo do transporte público foi lançado nesta terça-feira em Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 04/04/2024 12:35 | Atualizado 04/04/2024 12:43

Macaé - Os passageiros do transporte público em Macaé agora contam com uma nova ferramenta para facilitar suas viagens: um aplicativo do transporte público que já está disponível para download.

O aplicativo oferece uma série de informações úteis sobre as linhas de ônibus da cidade, incluindo pontos de parada, horários de partida e localização dos veículos em tempo real. O sistema funciona com base nos dados enviados pelo GPS dos ônibus, conectados às quatro operadoras de telefonia móvel.

Para utilizar o aplicativo, basta baixá-lo gratuitamente na loja de aplicativos do telefone celular, disponível tanto para sistemas Android quanto IOS. Além disso, um QR Code para baixar o aplicativo também está sendo disponibilizado em diversos pontos da cidade, como nos terminais, nos ônibus, nos pontos de integração e em anúncios de ônibus.

O lançamento do aplicativo faz parte do Programa Macaé Conectada, que busca promover a modernização do transporte coletivo na cidade. Além disso, os ônibus mais recentes já oferecem recursos como ar-condicionado, Wi-Fi, entrada USB para carregamento de dispositivos móveis e acessibilidade. Os novos abrigos de ônibus também estão equipados com entrada USB, e os terminais urbanos oferecem acesso gratuito à internet sem fio (Wi-Fi).

O novo aplicativo é mais um passo em direção à melhoria da experiência dos usuários de transporte público em Macaé, oferecendo informações precisas e acessíveis para facilitar o deslocamento na cidade.