Estão abertas as inscrições para o III Festival Macaense de FoguetesFoto: Divulgação

Publicado 04/04/2024 12:13

Macaé - No próximo dia 26 de abril, a Cidade Universitária será palco do III Festival Macaense de Foguetes – FEMAFOG, que receberá estudantes do Ensino Fundamental 2 e Médio das redes pública e privada de Macaé e região. Organizado pelo Grupo de Engenharia e Sistemas Aeroespaciais de Macaé (GESAM - UFRJ) em parceria com o IFF Rockets de Cabo Frio, o evento busca atrair novos talentos para as Ciências Exatas e da Terra.

O objetivo principal do festival é estimular o trabalho em equipe e despertar o interesse dos jovens pela Astronáutica, Astronomia, Física e Engenharias. A programação inclui atividades de lançamento de foguetes de garrafa PET por equipes, palestras sobre temáticas aeroespaciais, oficinas de robótica e realidade virtual.

Segundo o coordenador do FEMAFOG, o físico Bernardo Tavares (UFRJ), cada equipe participante deverá seguir o regulamento da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), trazendo sua própria base de lançamento e foguete de garrafa PET.

As inscrições para o evento devem ser realizadas até o dia 20 de abril pelos professores das escolas através do site oficial do FEMAFOG, onde também está disponível o Edital com todas as informações relevantes. Os interessados podem acompanhar as atualizações sobre o festival no perfil do Instagram e esclarecer dúvidas através do e-mail: secretaria.femafog@gmail.com.