Os resultados da Segurança Pública foram apresentados em coletiva de imprensaFoto: Moisés Bruno H. Santos

Macaé - A Prefeitura de Macaé apresentou os resultados impressionantes alcançados na área de Segurança Pública no primeiro trimestre de 2024, revelando uma evolução notável desde 2022. Em uma coletiva de imprensa realizada no auditório do Centro Integrado de Administração da Saúde (CIAS), os representantes municipais enfatizaram a posição de destaque que a cidade alcançou como uma das mais seguras do estado.

O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, expressou sua satisfação com os números positivos apresentados pelos órgãos de Segurança Pública do município, ressaltando a importância das ações integradas entre as diferentes forças policiais. Ele destacou os investimentos realizados nos últimos três anos, incluindo parcerias com a Polícia Militar por meio do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e a implementação de novas iniciativas como o Batalhão de Ação com Cães (BAC) e o planejamento para a chegada do Grupamento Aeromóvel (GAM) e da Delegacia de Homicídios (DH).

O secretário de Ordem Pública, Alan de Oliveira, apresentou um relatório detalhado, destacando a significativa redução nos principais delitos registrados. Ele ressaltou o papel fundamental desempenhado pela Guarda Municipal de Macaé, que tem apoiado ativamente a Segurança Pública nos últimos meses. Além disso, Alan destacou os investimentos realizados durante esse período, como a nova sede da Patrulha Maria da Penha, novas viaturas e fardas para o efetivo da Guarda Municipal.

Os representantes das forças de segurança também enfatizaram a importância da integração e colaboração entre os diferentes órgãos. O delegado da 123ª Delegacia de Polícia Civil de Macaé, Pedro Emílio Braga, e o comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar, Marcelo Amorim Arêdes, atribuíram os resultados positivos às ações integradas das forças de segurança no município.

O coordenador do Segurança Presente em Macaé, Edilson Luiz dos Santos, explicou a proposta do programa, que visa promover a segurança, cidadania e atendimento social, com foco na proximidade com a população. Ele ressaltou os bons resultados alcançados nos dois anos de atuação do programa no município.

O evento destacou não apenas a redução significativa nos índices de criminalidade, mas também a importância da colaboração entre as diferentes esferas de poder para garantir a segurança e o bem-estar da população de Macaé.