Polo de Artesanato de Macaé: programação de abril começa neste fim de semana na LagoaFoto: Ilustração

Publicado 04/04/2024 12:19

Macaé - A Associação Polo de Artesanato de Macaé dá início à programação do mês de abril com uma feira especial neste fim de semana. Nos dias 6 e 7 de abril, das 8h às 20h, os amantes do artesanato poderão visitar a feira na orla em frente aos quiosques da Lagoa de Imboassica.

A semana seguinte reserva mais uma atração imperdível: a participação na 7ª edição do Beer Beach Burger, organizado pelo Polo Gastronômico de Macaé, na orla da Praia dos Cavaleiros, de 11 a 14 de abril. O evento, que integra o Calendário de Eventos da cidade, conta com o apoio da Prefeitura e promete movimentar a economia local. A feira de artesanato será mais um atrativo para os visitantes do festival.

Após essa participação, o Polo de Artesanato de Macaé retornará à orla da Lagoa de Imboassica de 26 a 28 de abril. Na sexta-feira, a feira abrirá a partir das 16h; já no sábado e domingo, o funcionamento será a partir das 10h.

Na feira, os visitantes encontrarão uma variedade de produtos artesanais, incluindo lembranças de Macaé, mandalas, filtros dos sonhos, amigurumis, crochês, costura criativa, acessórios para adultos e crianças, aromatizadores artesanais, biscuit, decoração em madeira, bolsas e chinelos decorados, entre outros itens feitos à mão.

Para mais informações, acesse o Instagram @polodeartesanatomacae ou entre em contato pelo celular (22) 99986-1885.