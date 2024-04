Cidade Universitária está com inscrições abertas para uma variedade de cursos gratuitos voltados para profissionais da educação - Foto: Ilustração

Publicado 05/04/2024 11:13

Macaé - O Centro de Formação Professora Carolina Garcia, localizado na Cidade Universitária, em Macaé, está com inscrições abertas para uma variedade de cursos gratuitos voltados para profissionais da educação. Temáticas como Haikai, Letramentos Digitais e Seminários Formativos em Ambiente, Sociedade e Desenvolvimento estão entre as opções oferecidas.

As inscrições podem ser realizadas on-line, através de um link disponível no site do Centro de Formação. Lá também é possível encontrar informações detalhadas sobre cada curso, incluindo carga horária e cronograma.

Os cursos são destinados tanto a profissionais da rede pública quanto da rede particular de ensino. Vale ressaltar que as vagas são limitadas para cada modalidade, portanto, é importante garantir a inscrição o quanto antes.

O endereço do Centro de Formação Carolina Garcia é Avenida Aluízio da Silva Gomes, número 50, Granja dos Cavaleiros, Macaé, no térreo do Bloco A da Cidade Universitária.

Alguns dos cursos oferecidos neste período incluem:

- Haikai, Wellness e Mindfullness - Poesia curta

- Encontro de Orientadores Pedagógicos - O exercício da prática do orientador pedagógico

- Letramentos Digitais: os videogames na contemporaneidade

- Curso de Extensão Documentário, Educação e Pesquisa: olhares sobre as escolas brasileiras

- Seminários Formativos em Ambiente, Sociedade e Desenvolvimento

- Teoria Histórico-Cultural de Vigortski na implementação da visão biopsicossocial da deficiência e a luta anticapacitista na educação e ensino

- Mentes em Ação: saúde mental e cinema

- Projeto de Vida: qual é o seu?

- Compreensão Leitora - Categorias e Estratégias