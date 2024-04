Para evitar o aparecimento de escorpiões, são necessários os devidos cuidados, entre eles, controlar a proliferação de insetos - Foto: Mauro Rodrigues

Publicado 06/04/2024 10:39

Macaé - O aparecimento recorrente de escorpiões em um condomínio do bairro São Marcos, em Macaé, desde dezembro de 2023, tem gerado preocupações entre os moradores e autoridades de saúde locais. Devido ao histórico de ocorrências na região desde 2021, a Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde (Cevas) da Secretaria Municipal de Saúde tem intensificado suas ações para lidar com essa situação.

No último dia 1º de abril, agentes da Cevas realizaram uma nova visita ao condomínio para dialogar com os moradores e coletar informações sobre as ocorrências. É fundamental que a população registre oficialmente qualquer avistamento de escorpiões, fornecendo o endereço completo e, se possível, fotos dos animais. Os registros podem ser feitos de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na própria Cevas. Fora desse horário, a Guarda Ambiental deve ser contatada para a retirada adequada dos animais.

Luan Campos, gestor da Coordenadoria de Vigilância Ambiental em Saúde, destaca a importância de medidas mecânicas e biológicas no controle de escorpiões, desencorajando o uso de pesticidas devido aos possíveis efeitos adversos. Ele ressalta ainda que o controle de insetos como baratas é essencial, pois são atrativos para os escorpiões.

Para evitar o aparecimento desses animais, é necessário adotar medidas preventivas, como controlar a proliferação de insetos, manter a limpeza do ambiente, vedar ralos e frestas, e evitar o acúmulo de resíduos. A Cevas está disponível para mais informações e registros de ocorrências, garantindo a segurança da população.