Atleta olímpica de taekwondo Milena Titoneli visita MacaéFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 07/04/2024 10:23

Macaé - Neste sábado (6), Macaé recebeu o Encontro Petrobras de Portas Abertas, sediado na Base Imbetiba da Petrobras. O evento contou com a presença da atleta olímpica de taekwondo Milena Titoneli, que foi calorosamente recebida por alunos de projetos sociais locais, incluindo modalidades como capoeira, taekwondo e judô.



No domingo (7), será a vez dos colaboradores e familiares se integrarem ao Circuito Petrobras de Corrida e Caminhada, que acontecerá na orla da Praia Campista e de Cavaleiros. Com seis modalidades disputadas, incluindo categorias para crianças, a corrida terá a participação especial de Milena Titoneli, que entregará medalhas aos competidores e estará disponível para fotos.



Milena Titoneli compartilhou sua experiência e inspiração com os presentes, destacando a importância do esporte na vida das pessoas. O evento também contou com a presença do Gerente Geral da Unidade de Negócio de Exploração e Produção da Bacia de Campos, Alex Murteira Celem, que enfatizou o compromisso da Petrobras com o desenvolvimento da região.



A programação incluiu uma roda de conversa com atletas consagrados de Macaé, que trocaram experiências e emocionaram os presentes. Promessas do esporte, como o jovem atleta Nicholas Faustino, expressaram sua admiração pela presença de Milena e seu desejo de conquistar medalhas para a cidade.



Milena Titoneli, que compete na categoria 67kg de taekwondo, é reconhecida como uma das grandes revelações do esporte. Com uma trajetória marcada por conquistas, incluindo uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, sua participação no evento ressalta o potencial esportivo de Macaé e a importância do apoio à comunidade local.



Presente, o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Vianna, que representou o Prefeito Welberth Rezende, parabenizou a programação. "Este é um momento de enorme satisfação e alegria , pois estarmos participando deste evento do projeto Petrobras Portas Abertas, que é de suma importância para sociedade. Podemos também lembrar que o governo está no caminho certo implantando projetos e programas voltados ao esporte, que com certeza transforma vidas”, salientou.