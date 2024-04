Publicado 06/04/2024 10:44

Macaé - Em Macaé, a geração de empregos é um indicador sólido do desenvolvimento econômico do município. Mais uma vez, a cidade se destaca no cenário regional, ocupando a quinta posição no estado entre as que mais geraram vagas em fevereiro deste ano, conforme dados divulgados pelo Firjan com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Governo Federal.

O setor de serviços se mantém como principal motor de oportunidades, sendo responsável por cerca de 75% das vagas geradas em Macaé. Em seguida, a Indústria e o Comércio também contribuem significativamente para o saldo positivo de empregos na região. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Vianna, destaca o compromisso do governo municipal com políticas públicas voltadas ao fomento e apoio à economia local.

Macaé ganhou reconhecimento nacional como a segunda melhor cidade do Brasil para investimentos no setor de Serviços, de acordo com a Revista Exame, em 2023. Esse ambiente favorável de negócios é resultado direto das ações do governo municipal, que impulsionam a economia e, consequentemente, a geração de empregos na região.

O presidente da Comissão Municipal da Firjan, Gualter Scheles, ressalta a importância da parceria entre a Prefeitura e as instituições empresariais para alcançar esses resultados. Para ele, o desenvolvimento social e econômico caminham juntos, e o aumento da geração de empregos impacta positivamente em diversos setores, beneficiando toda a população e contribuindo para o crescimento sustentável da cidade.