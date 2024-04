Cerimônia acontecerá na Praça Washington Luiz, no centro - Foto: Divulgação

Publicado 08/04/2024 09:44

Macaé - Nesta segunda-feira (8), às 9h, o governador Cláudio Castro estará em Macaé para anunciar a criação de três novas delegacias na cidade. A cerimônia acontecerá na Praça Washington Luiz, no centro, e marcará a inauguração das Delegacias de Repressão a Entorpecentes (DRE), de Atendimento à Mulher (DEAM) e da Criança e do Adolescente Vítima (DECAV), fruto de uma parceria com a prefeitura local.

Após o anúncio das novas unidades policiais, o governador realizará uma vistoria nas obras de duplicação da Ponte Engenheiro Ivan Mundim, que conecta a Barra ao Centro de Macaé. Essa importante intervenção na infraestrutura urbana conta com um investimento de mais de R$ 40 milhões por parte do Governo do Estado.