Publicado 08/04/2024 09:12 | Atualizado 08/04/2024 10:00

Macaé - Em mais um passo significativo para a melhoria da mobilidade urbana em Macaé, a obra de duplicação da Ponte Engenheiro Ivan Mundim entra em uma nova fase. Com a instalação de novas vigas de sustentação, o projeto, realizado em colaboração com o governo estadual, avança para a etapa seguinte. Nos próximos dias, 16 das 40 peças previstas serão colocadas ao longo da estrutura.



Com um investimento que ultrapassa os R$ 40 milhões, a iniciativa busca criar uma estrutura mais ampla, com 9 metros de largura e 280 metros de comprimento, conectando o Centro à Barra de Macaé. O principal objetivo é aliviar o congestionamento nas vias, proporcionando uma nova entrada pela Rodovia Amaral Peixoto e duas opções de saída, pela Rua Governador Roberto Silveira e pela Avenida Presidente Feliciano Sodré.



Douglas Ruas, secretário das Cidades, ressalta a importância da obra para a comunidade local e o desenvolvimento da região. "Essa iniciativa representa o compromisso do governo estadual em promover o bem-estar da população e impulsionar o crescimento dos municípios, especialmente os do interior do Rio de Janeiro. Em breve, os moradores poderão desfrutar de um trânsito mais fluido e seguro", destaca.