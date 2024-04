Sem perder tempo, os suspeitos foram detidos e encaminhados para a 123ª Delegacia de Polícia - Foto: Ilustração

Sem perder tempo, os suspeitos foram detidos e encaminhados para a 123ª Delegacia de PolíciaFoto: Ilustração

Publicado 08/04/2024 13:31

Macaé - Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na captura de três indivíduos logo após um roubo de celular no Bairro Cavaleiros, em Macaé. Durante o patrulhamento na região, os agentes foram abordados por uma pessoa que havia sido vítima do assalto, relatando que seu aparelho celular tinha sido levado, mas que estava rastreando sua localização exata.

Munidos dessas informações, os policiais se dirigiram ao local indicado pelo rastreador e conseguiram abordar os três suspeitos, que foram prontamente reconhecidos pela vítima e estavam, de fato, com o celular roubado em sua posse.



Sem perder tempo, os suspeitos foram detidos e encaminhados para a 123ª Delegacia de Polícia, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis. A rápida resposta da polícia demonstra a eficácia do trabalho conjunto entre as forças de segurança e a tecnologia, resultando na prisão dos envolvidos e na recuperação do objeto roubado.