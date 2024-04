Em Macaé as partidas serão realizadas sempre às 17h15 - Foto: Douglas Smmithy

Em Macaé as partidas serão realizadas sempre às 17h15Foto: Douglas Smmithy

Publicado 08/04/2024 15:01 | Atualizado 08/04/2024 15:22

Macaé - Uma ótima notícia para viajantes e moradores da Região dos Lagos: a linha Búzios X Macaé, operada pela Macaense, será retomada nesta segunda-feira (8). Com essa reinicialização, os passageiros terão a oportunidade de explorar as deslumbrantes paisagens de Búzios com conforto e praticidade.



As partidas de Búzios estão programadas para acontecer de segunda a sexta-feira, sempre às 5 horas da manhã. Do mesmo modo, as partidas de Macaé, serão realizadas no mesmo horário, às 17h15.



A retomada dessa linha de ônibus representa uma excelente opção para quem deseja se deslocar entre esses importantes destinos turísticos da Região dos Lagos e Macaé, facilitando o acesso dos passageiros e contribuindo para o desenvolvimento do turismo local.



Viajar entre Búzios e Macaé, agora ficou ainda mais conveniente, permitindo que os passageiros desfrutem das belezas naturais e das atividades culturais oferecidas por ambas as cidades de maneira mais prática e acessível.







Viagens entre os destinos turísticos da Região dos Lagos e Macaé são retomadas pela Macaense, proporcionando praticidade aos viajantes