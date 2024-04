Segundo vereadores, tema envolve secretarias de Educação, Cultura, Igualdade Racial e Esportes - Foto: Tiago Ferreira

Segundo vereadores, tema envolve secretarias de Educação, Cultura, Igualdade Racial e Esportes Foto: Tiago Ferreira

Publicado 10/04/2024 09:11 | Atualizado 10/04/2024 09:12

Macaé - A Câmara de Macaé aprovou terça-feira (9), um requerimento do vereador Alan Mansur (Cidadania) que estabelece a obrigatoriedade da oferta de capoeira nas escolas da rede pública do município. Esta proposta, que visa integrar a capoeira ao currículo escolar, já havia sido discutida anteriormente em 2023, reforçando a persistência do vereador em sua implementação.

Alan Mansur ressalta que, desde o início de seu segundo mandato, tem trabalhado para efetivar essa medida, destacando que a proposta é de interesse do prefeito Welberth Rezende (Cidadania). Apesar das tratativas com as secretarias da Educação e da Cultura, a implementação não ocorreu até o momento.

O vereador Professor Michel (Cidadania) enfatizou que uma lei municipal de 2018 já reconhece a capoeira como um bem cultural da cidade, tornando-a obrigatória no currículo das unidades de ensino. "A capoeira vai além de ser apenas um esporte. Ela representa a história e a cultura de um povo", afirmou Michel, sugerindo ainda que a pasta de Esportes se envolva na questão.

A vereadora Iza Vicente (Rede) ressaltou a importância da representatividade cultural afrobrasileira nas escolas, destacando que muitos mestres de capoeira cobram essa inclusão. Ela salientou que a capoeira é uma questão de identidade e reconhecimento cultural, especialmente para os alunos negros.

Durante a sessão, Rafael Amorim (Cidadania) sugeriu que o líder do governo, Luciano Diniz, articulasse com a pasta de Relações Institucionais para verificar o andamento das proposições do Legislativo relacionadas ao Executivo. Outros assuntos abordados incluíram a criação do Banco de Rações para animais sem dono ou pets de pessoas em situação de rua, bem como a aplicação da lei que dá preferência a irmãos para vagas na mesma escola e a exigência de laudos médicos do SUS para obtenção do cartão de estacionamento a PcD.